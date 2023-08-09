‘AKP yıllardır kandırdı, inanmayın artık’

Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 04:00

Menderes Belediyesi hukuk işler birim amiri olarak görev yapan Tekin, “Devletim için çağrıya cevap verdim ama yıllardır değişen bir şey yok. AKP vatandaşını kandırmaya devam ediyor. AKP’ye inanmayın. Yaptığım bağış sonrası bakanın bana gönderdiği bronz şilti ve mektubu iade edeceğim” ifadelerini kullandı.

