‘AKP yıllardır kandırdı, inanmayın artık’
2017 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla mücadele” kapsamında yaptığı çağrı sonrası maaşının yüzde 10’unu Hazine’ye bağışlayan eski AKP il başkan yardımcısı Hakan Tekin, AKP’nin yurttaşı kandırdığını söyledi.
Menderes Belediyesi hukuk işler birim amiri olarak görev yapan Tekin, “Devletim için çağrıya cevap verdim ama yıllardır değişen bir şey yok. AKP vatandaşını kandırmaya devam ediyor. AKP’ye inanmayın. Yaptığım bağış sonrası bakanın bana gönderdiği bronz şilti ve mektubu iade edeceğim” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kontak kapatacağız, kabul etmiyoruz'
- Ellerinde silahlarla dolaştılar!
- Oyuncu Alakurt'tan Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler
- Görüntüleri çeken isim Cumhuriyet’e konuştu
- İzmir’de bir garip kiralık ilanı: Bakıcılık da yapacak!
- Kocaeli'de patlamada yaralanan işçi yaşananları anlattı
- İstiklal'de dolar saçanların kimler olduğu ortaya çıktı
- İstanbul'da toplu taşıma için karar
- Toplu taşımaya zam kararı sonrası İBB'den ilk açıklama!
- Ünlü oyuncu hastanede satış yaparken görüntülendi