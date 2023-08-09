‘AKP yıllardır kandırdı, inanmayın artık’

2017 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla mücadele” kapsamında yaptığı çağrı sonrası maaşının yüzde 10’unu Hazine’ye bağışlayan eski AKP il başkan yardımcısı Hakan Tekin, AKP’nin yurttaşı kandırdığını söyledi.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 09.08.2023 - 04:00
‘AKP yıllardır kandırdı, inanmayın artık’
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Menderes Belediyesi hukuk işler birim amiri olarak görev yapan Tekin, “Devletim için çağrıya cevap verdim ama yıllardır değişen bir şey yok. AKP vatandaşını kandırmaya devam ediyor. AKP’ye inanmayın. Yaptığım bağış sonrası bakanın bana gönderdiği bronz şilti ve mektubu iade edeceğim” ifadelerini kullandı.


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