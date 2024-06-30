AKP yine rahatsız, gericilerden tam destek: CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına Arapça yanıt

CHP Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'Onur Haftası' nedeni ile yaptığı 'Eşitlik ve Özgürlük' vurgulu paylaşımına AKP Üsküdar Gençlik Kolları'ndan yanıt geldi. AKP'nin yanıtı sosyal medyada tartışma yarattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 20:52
AKP yine rahatsız, gericilerden tam destek: CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına Arapça yanıt
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Her yıl Haziran ayının sonlarında Dünya genelinde kutlanan Onur Yürüyüşü bu yıl da polis engellemelerine rağmen yurdun bazı bölgelerinde yapıldı.

Yürüyüş günü dolayısıyla CHP Üsküdar Gençlik Kolları da X hesabından yaptığı paylaşım ile 'Onur Haftası'na destek verdi. AKP Üsküdar Gençlik Kolları ise paylaşıma Kuran'dan bir ayet paylaşarak yanıt verdi.

GERİCİLERDEN DESTEK GELDİ

CHP'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Eşit ve özgür olarak geldiğimiz dünyaya renkleri sığdıramayanlara inat; gökkuşağının renklerine sevgiyle sarılanların yanındayız! Kimi sevdiğimiz, ne giydiğimiz ya da kim olduğumuzla kimsenin sorunu olmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz! Hür doğup hür yaşayanlara selam olsun!"

AKP ise Kuran ile karşılık verdi:

Öte yandan paylaşıma çok sayıda yanıt geldi:

DESTEK PAYLAŞIMLARI DA VAR


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