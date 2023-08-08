Onur Haftası'nı kutlayan Gökçe'nin konseri iptal edildi: AKP'li belediye başkanından tehdit
Ünlü şarkıcı Gökçe’nin Afyon Sandıklı ilçesindeki konseri, AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi. Çöl, Gökçe'nin "Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini" iddia etti.
Afyon'un Sandıklı ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe 11 Ağustos’ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.
Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.
"BIRAKIN SAHNEYE ÇIKMAYI..."
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 31 Temmuz tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"
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