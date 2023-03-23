AKP, Zengin’i ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

AKP grubu içinden Zengin’e bugüne değin açıktan destek gelmediği ve Zengin’i aramadığı öğrenildi. Ancak Zengin’e destek partisi dışında muhalefet partilerinden geldi. Önce DEVA Partisi Zengin için “destek açıklaması yaparken” son desteğin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den gelmesi de dikkat çekti.