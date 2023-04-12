AKP'de bir liste isyanı daha: Milletvekilliği adaylığından çekildi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:44

Güncelleme: 12.04.2023 - 14:16

AKP Samsun 8. sıra milletvekili adayı Kadir Kayan, partisi tarafından açıklanan Samsun 8. sıra milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayan, AKP’nin Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliği dahil değişik kademelerinde uzun yıllar görev aldığını, 4,5 yıldır da AKP Havza İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı sürecinde Samsun iç bölge teşkilatlarının ortak adayı olarak aday adaylığını açıkladığını belirtti.

Kayan, açıklamasının devamında da “Samsun’da AK Parti teşkilatlarının içinden çıkmamız nedeniyle büyük bir destek gördük. Ancak açıklanan milletvekilliği listelerinde bölgemizin hassasiyetlerinin ve beklentisinin dikkate alınmaması nedeniyle AK Parti 8. sıra adaylığımdan feragat ediyorum” dedi.

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de milletvekili aday listesini beğenmeyip sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" demiş ve daha sonra kısa sürede görevden alınmıştı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.