CHP'den istifa etmişti: Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt
CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "AKP'ye katılacak" iddialarına, "Hiçbir yere katıldığım yok" yanıtını verdi.
CHP'den istifa eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Onedio Haber Müdürü Abdullah Demir'e konuşan Baykal, "Benim şu an yaptığım teorik bir çalışma. Hiçbir yere katıldığım yok" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Aslı Baykal 31 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Baykal, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Baykal'ın mesajı kulislerde "AKP'ye katılacağı" şeklinde yorumlandı.
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