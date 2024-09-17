AKP'de 'değişim' rüzgarı: Gözler o isimlerde

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:28

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:29

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre, bazı bakanlıklarda bakan yardımcılarında değişikliğe gidildi.

Yaşanan değişiklikler Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında, bakan yardımcılıklarında yeni değişiklikler bekleyenlerin sayısının az olmadığını söyleyerek, AKP’de bakan yardımcılarının ‘sorun çözenler- işe yaramayanlar’ olarak sınıflandırıldığı iddiasını ortaya attı.

İŞ YAPAN TEK YARDIMCI

Babacan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görev değişikliklerini yorumlarken, görevden alınan Kemal Şamiloğlu’nun Bakan Yusuf Tekin ile çatıştığı için görevden alındığı iddialarını ortaya attı.

Nuray Babacan Şamiloğlu’nun bakanlıkta ‘doğru düzgün’ iş yapan tek yardımcı olduğunun düşünüldüğü iddiasını aktardı.

Babacan, yerine gelen Bilal Macit’i ise şöyle anlattı:

“Yerine görev verilen Bilal Macit ise eski bir milletvekili. Siyasette iz bırakmayan bu eski vekil, bir süre önce aynı bakanlıkta genel müdür yapılmıştı. AKP’li siyasetçilerden danışman, bakan yardımcısı, diplomat, yönetim kurulu üyesi yapılması uzun zamandır eleştirilen bir durumken, eski vekillere ihtisas gerektiren genel müdürlük gibi görevler verilmesi daha da tepki çekiyor.”

'MSB'DE SİYASİ YARDIMCILAR ETKİSİZ ELEMAN'

Babacan Milli Savunma Bakanlığı’daki yardımcıların göstermelik olarak görüldüğünü belirttiği yazısında, Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci’nin görevden alınmasına rağmen, kulislerde MSB’deki siyasi yardımcıların etkisiz eleman olduğunun konuşulduğunu aktardı.

'AKP'DE MEMİŞOĞLU'NU KİBİRLİ BULANLAR VAR'

Babacan yazısının ilgili bölümünde Sağlık Bakanlığı’ndaki değişiklikler için ise şunları aktardı:

"Sağlık Bakanlığı’ndaki son görev değişikliğinin yeni bakan operasyonu olduğu anlatılıyor. Bakan yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın bu nedenle görevden alındığı belirtiliyor. Yıllardan beri bakanlıkta görev yapan bakan yardımcısı Şuayip Birinci’nin görevden alınması için uğraşanların başarısız olduğu ve yeni bakanla yerini sağlamlaştırdığı anlatılanlar arasında.

Yeni bakan Kemal Memişoğlu konusunda ise kafalar karışık. AKP’de kendisini fazla kibirli bulanlar olduğu gibi pratik ve iş bitirici olduğunu savunanlar da var. Ancak sağlık sistemi yeni bakanın yeteneklerini henüz göremedi."