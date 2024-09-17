AKP’li belediyeden Hatay’a maden

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 07:33

Hâlâ barınma sorunun çözülemediği ilde yeni konutlara hammadde sağlanması için madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu şartı aranmamaya başlandı. Bunun ardından da rant projeleri de beraberinde geldi.

Hassa ilçesinde depremden bu yana 35 maden projesi için gerekli adımlar atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Hassa Belediyesi’nin kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Belediyenin hazırladığı proje dosyasındaki bilgilere göre maden, 24.5 hektarlık alanda etkili olacak. Orman alanı olarak belirtilen yerde belediyenin 64.11 hektarlık da ruhsatı bulunuyor. En yakın konuta 940 metre mesafede olan proje için 28 milyon 467 bin TL harcanacak. Bunun yanında patlatma işleminin de uygulanacağo projeyle yılda 2 milyon 500 bin ton üretim yapılacak. Yılda 523 bin 536 kilogram ANFO tipi patlayıcı kullanılacak. Dinamit de yılda 24 bin 960 kilogram olacak.