AKP'de Erdoğan'ın 'yeniden adaylığı' için formül arayışı: 'İbrahim Tatlıses'in sorusunu aynı şekilde cevaplıyoruz'

AKP'nin Şanlıurfa Kongresinde türkücü İbrahim Tatlıses'in yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu 'sen varsan varım' diye yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim de gündemimizde. Formüle bakarız" yanıtını verdi.

AKP'de Erdoğan'ın 'yeniden adaylığı' için formül arayışı: 'İbrahim Tatlıses'in sorusunu aynı şekilde cevaplıyoruz'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:14

AKP Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan türkücü İbrahim Tatlıses, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözünü alalım. Var mısınız yok musunuz?" diye sordu. Erdoğan'ın "Sen varsan varım" yanıtı üzerine, Tatlıses "Ölümüne varım. Sözü aldık" karşılığını verdi.

"FORMÜLE BAKARIZ"

AKP MYK sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın 'yeniden adaylığına' ilişkin gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim de gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük memnuniyet duyduk. Sayın Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız siyasette bir yıl çok kısa bir gün çok uzundur. Önemli olan milletin istemesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikim ve dirayetinin bölge ve ülke için ne kadar kıymetli olduğu ortadadır."


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Ömer Çelik #İbrahim Tatlıses

İlgili Haberler

Erdoğan’ın AKP’ye davet ettiği ortaya çıktı: CHP’li Belediye Başkanı Demirçalı’dan ilk açıklama!

Erdoğan’ın AKP’ye davet ettiği ortaya çıktı: CHP’li Belediye Başkanı Demirçalı’dan ilk açıklama!
Erdoğan 'üç çocuk' dedi, 'müjde'leri sıraladı ama...: 5 bin TL'lik destekle neler alınabilir?

Erdoğan 'üç çocuk' dedi, 'müjde'leri sıraladı ama...: 5 bin TL'lik destekle neler alınabilir?
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak açıklama... Akın Gürlek'e tepki, Erdoğan'a çağrı: Cesaretin varsa sandıktan kaçma!

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak açıklama... Akın Gürlek'e tepki, Erdoğan'a çağrı: Cesaretin varsa sandıktan kaçma!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler