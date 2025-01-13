AKP'de Erdoğan'ın 'yeniden adaylığı' için formül arayışı: 'İbrahim Tatlıses'in sorusunu aynı şekilde cevaplıyoruz'
AKP'nin Şanlıurfa Kongresinde türkücü İbrahim Tatlıses'in yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu 'sen varsan varım' diye yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bizim de gündemimizde. Formüle bakarız" yanıtını verdi.
AKP Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan türkücü İbrahim Tatlıses, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözünü alalım. Var mısınız yok musunuz?" diye sordu. Erdoğan'ın "Sen varsan varım" yanıtı üzerine, Tatlıses "Ölümüne varım. Sözü aldık" karşılığını verdi.
"FORMÜLE BAKARIZ"
AKP MYK sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın 'yeniden adaylığına' ilişkin gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim de gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük memnuniyet duyduk. Sayın Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. Siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız siyasette bir yıl çok kısa bir gün çok uzundur. Önemli olan milletin istemesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikim ve dirayetinin bölge ve ülke için ne kadar kıymetli olduğu ortadadır."
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