AKP’de gelir gideri tutmadı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:32

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:32

Anayasa Mahkemesi (AYM) siyasi parti mali denetimi kapsamında AKP’nin 2021 yılı kesin hesabı inceleme sonuçlarına dair kararını Resmi Gazete’de yayınladı. AYM, hesapların eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Siyasi Partiler Yasası’na uygun olduğuna oybirliğiyle karar verdi. Karara göre, partinin 2021 yılı gelirler toplamı 391.1 milyon TL, bir önceki yıldan devreden nakit ve alacaklar toplamı 201.5 milyon lira, yılsonundaki borç toplamı 28.4 milyon lira oldu. Giderleri toplamı ise 435.9 milyon lira, geçen yıldan devreden borç toplamı 32.1 milyon lira, gelecek yıla devreden nakit ve alacaklar toplamı da 153.1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Partinin aynı yıla ilişkin genel merkez gelirleri toplamı 254.2 milyon lira oldu. Bu tutarın 44.7 milyon lirası parti malvarlığı gelirlerinden, 209.3 milyon lirası devlet yardımlarından, 131 bin 415 lirası sair gelirlerden, 67 bin 440 lirası da bağış ve yardımlardan oluştu.

Parti il örgütlerinin gelirleri toplamı 136.8 milyon lira oldu. Bu tutarın 66 bin 275 lirası üye giriş aidatından, 5.1 milyon lirası üye yıllık aidatından, 1.5 milyon lirası satış gelirlerinden, 66.5 milyon lirası genel merkez yardımlarından, 423 bin 640 lirası parti malvarlığı gelirlerinden, 2.9 milyon lirası sair gelirlerden ve 60.2 milyon lirası da bağış ve yardımlar toplamından oluştu.

Partinin genel merkez giderleri toplamı 302.5 milyon lira oldu. Bu tutarın 40.6 milyon lirası personel giderlerinden, 10.8 milyon lirası kira giderlerinden oluştu. Temsil ve ağırlama giderleri için 3.3 milyon lira harcama yapıldı.

Partinin 2021 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 96.3 milyon lira tutarında bina alım gideri, 6.8 milyon lira tutarında taşıt alım gideri ile 4.5 milyon lira tutarındaki demirbaş ve hak alım giderinin Siyasi Partiler Yasası’na uygun olduğu belirlendi.