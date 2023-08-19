AKP’de Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan ’affını isteyerek’ görevinden istifa etti
İktidar kanadından gelen art arda istifa haberleri devam ediyor. Son olarak istifa eden isimlere AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan da katıldı. Doğan 'affını' istedi.
AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan’ın, 'affını isteyerek’ görevinden istifa ettiği bildirildi.
AKP Kütahya İl başkanlığından yapılan açıklamada, "AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanımız Usame Doğan gerçekleştirmiş olduğu istişareler sonucu görevinden affını isteyerek Gençlik Kolları İl Başkanlığı vazifesinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Kütahya gençliği ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.
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