AKP'de HDP çatlağı derinleşiyor: Mehmet Metiner'den Erdoğan'ı çileden çıkartacak soru
İktidarın 'terörist' diye nitelediği HDP ile aynı karede tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner "HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu?" ifadelerini kullandı.
CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti. Erdoğan'ın ve AKP'nin 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği HDP'yi ziyaret etmesi ise siyasetin gündemine oturmuştu.
AKP'YE UYARI ÜSTÜNE UYARI
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in AKP'ye uyarıları ise gelmeye devam ediyor.
Daha önce "AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" diyen Metiner yine sosyal medya hesabından AKP'ye seslendi.
"BAŞKALARINI SUÇLAMAK DOĞRU OLUR MU?"
Metiner, "HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog-işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu?" diye sorduktan sonra dikkat çeken bir soru daha sordu:
"Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?"
HDP ile diyalog-işbirliği içine girmek şayet, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir gereği ise, o vakit HDP’yi PKK ile bir tutup eleştirmek, dahası HDP ile diyalog -işbirliği halinde olan başkalarını suçlamak doğru olur mu?— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 6, 2022
Bir şeyi biz yapınca mı doğru olur sadece?
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