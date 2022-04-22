Mehmet Metiner'den AKP'ye uyarı: Zarar görürsünüz
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, partisine 'sığınmacı' uyarısında bulundu. Metiner, "Sıkıntı oluşturdukları gerçek. Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür" dedi.
Son zamanlarda iktidara yönelik yaptığı eleştirileriyle dikkat çeken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, partisine sığınmacı konusunda uyarıda bulunarak, "Sıkıntı oluşturdukları gerçek. Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Metiner şunları söyledi:
"İki önemli ayrıma dikkat: -Suriyeli sığınmacıların davranışlarıyla toplumda sıkıntı oluşturdukları bir gerçek. Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür. -Sığınmacıların rahatsızlık oluşturan davranışları yabancı düşmanı ırkçılığa dönüşürse tehlikeli."
İki önemli ayrıma dikkat:— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 22, 2022
-Suriyeli sığınmacıların davranışlarıyla toplumda sıkıntı oluşturdukları bir gerçek.
Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür.
-Sığınmacıların rahatsızlık oluşturan davranışları yabancı düşmanı ırkçılığa dönüşürse tehlikeli.
Video Haberler
- TKP'li Okuyan'dan 'mülteci krizi' yorumu
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 DAİRE'DE BÜYÜK HASAR OLDU
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama