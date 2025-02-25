AKP'de hedef 360 milletvekili... Erdoğan 'niyet'ini açık etti!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:48

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:48

AKP’de son dönemde artan milletvekili transferlerinin perde arkasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olduğu öğrenildi.

Cumhur İttifakı'na mensup partilerin (AKP, MHP, Hüda-Par ve DSP) toplam milletvekili sayısı, AKP'ye son katılımlarla birlikte 324’e ulaştı. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İYİ Parti’den yeni katılımların olabileceği ve AKP yönetiminin de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edeceği belirtiliyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu. Habere göre AKP yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı için hangi tarih olursa olsun, Meclis’ten seçim kararı çıkarmak yeterli. Çünkü adaylık konusunda bir anayasa değişikliğine gitmek bu şartlarda daha zor ve çok düşük ihtimal. O nedenle, AK Parti olarak, stratejimiz Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olacaktır” görüşünü dile getiriyor.

ERDOĞAN ADAYLIK İÇİN KARARLI

Habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden aday olmak konusunda kararlı olduğu ve yılbaşından sonra İstanbul’da bazı kurmayları ile yaptığı bir toplantıda bu niyetini dile getirdiği kaydediliyor.

AKP kaynakları da Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için “Milletin bu konuda net bir talebi var. Sahada da bunu görüyoruz. AK Parti içinde zaten bu konuda bir tereddüt yok. Bu nedenle yeniden adaylığının önündeki hukuki engelleri kaldırmak için gereken değerlendirmeleri günü geldiğinde yapacağız” değerlendirmesinde bulunuyor.