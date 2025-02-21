İmamoğlu 'adaylık' için yeterli imzaya ulaştı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:39

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim sürecinde en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.

CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı öne sürüldü.

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAK

17 Şubat’ta başlayan imza süreci bugün (21.02.2025) saat 17.00’de tamamlanacak.

İmamoğlu'nun bugün avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenilirken, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.