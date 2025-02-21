İmamoğlu 'adaylık' için yeterli imzaya ulaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de ön seçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı için dilekçesini bugün vermesi beklenirken; şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu için imza verdiği öne sürüldü.

İmamoğlu 'adaylık' için yeterli imzaya ulaştı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:36

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim sürecinde en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.

CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı öne sürüldü. 

ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAK

17 Şubat’ta başlayan imza süreci bugün (21.02.2025) saat 17.00’de tamamlanacak. 

İmamoğlu'nun bugün avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenilirken, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.


Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'toplu ulaşım' tavsiyesi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'toplu ulaşım' tavsiyesi
Önseçim için imza toplayan CHP'li Dursun Çiçek açıkladı: 'Kızım İmamoğlu'nu destekliyor, bizim aile demokratik'

Önseçim için imza toplayan CHP'li Dursun Çiçek açıkladı: 'Kızım İmamoğlu'nu destekliyor, bizim aile demokratik'
Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesi kaç lira olacak?

Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesi kaç lira olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler