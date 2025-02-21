İmamoğlu 'adaylık' için yeterli imzaya ulaştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de ön seçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı için dilekçesini bugün vermesi beklenirken; şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu için imza verdiği öne sürüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yapılacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim sürecinde en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.
CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı öne sürüldü.
ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAK
17 Şubat’ta başlayan imza süreci bugün (21.02.2025) saat 17.00’de tamamlanacak.
İmamoğlu'nun bugün avukatı aracılığı ile ön seçimde adaylık başvurusu yapacağı öğrenilirken, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!