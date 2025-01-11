Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte dakikalarca şarkı söyledi, 'adaylık' sinyali verdi: 'Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 19:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 19:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Diyarbakır'ın ardından ikinci durağı Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa İl Kongresi'nde 'yeni sürece' dair önemli mesajlar veren Erdoğan, kürsüye de şarkıcı İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı.

TATLISES İLE BİRLİKTE DAKİKALARCA ŞARKI SÖYLEDİ

Erdoğan, konuşmasının sonunda sahnede kalarak Tatlıses ile dakikalarca şarkı söyledi.

Erdoğan, ünlü şarkıcı ile "Urfalıyım ezelden" performansı gerçekleştirdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI'NA VAR MISINIZ?'

Öte yandan o anlarda dikkat çekici bir diyalog da yaşandı.

İbrahim Tatlıses, Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu.

Erdoğan, bu soruya, "Sen varsan varım" yanıtı verdi.

Tatlıses ise "Ölümüne varım, sözü aldık" dedi.