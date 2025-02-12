AKP'de ikinci 'ayakkabı' skandalı: Bu sefer de çocukların ayakkabısı yok!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:18

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yeni bir cami inşa etti.

7 Şubat’ta düzenlenen törenle caminin açılışı yapıldı. Sözcü’nün haberine göre, açılışta dikkat çeken bir detay ise, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesen çocukların ayakkabılarının olmamasıydı.

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

YİNE FOTOĞRAFI SANSÜRLEDİLER

Cami açılışında ayakkabısı olmayan çocukların bulunduğu fotoğrafı paylaşan pek çok AKP'li fotoğrafı kırptı. Çocukların ayakları fotoğraflarda görülmedi.

AKP'li Bünyamin Bozgeyik ise sansürü unuttu. Bozgeyik sosyal medya hesabından fotoğrafları kırpmadan paylaştı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

Daha önce AKP’nin Muğla İl Başkanı’nın Datça’da ziyaret ettiği yaşlı bir çiftin evine ayakkabılarıyla girmesi tepki toplamış ve söz konusu fotoğraf kırpılarak tekrar paylaşılmıştı.