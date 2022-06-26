AKP'de 'il sayısı karışıklığı'... Şamil Tayyar: '50'ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün '100 il' iddiası sonrası AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan açıklama geldi. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, dün Ahlat'ta yaptığı konuşmada "Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda Ahlatımızı da bu şehirler arasına alacağız" dedi. Demiröz, bu konuşmanın ardından yanlış anlaşıldığını iddia ederek,‘100 il müjdesinin’ olmadığını söyledi.
Demiröz'ün ardından bir 'il sayısı' çıkışı da AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Tayyar, "Katıldığım hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi" dedi.
Tayyar paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Demiröz başkanımız da karar değil temennim dedi. Buna rağmen mevzu hararetlendi, ben de temennimi söyleyim: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur. Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet."
Katıldığım hiçbir toplantıda 100 il konusu gündeme gelmedi.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 26, 2022
Demiröz başkanımız da karar değil temennim dedi.
Buna rağmen mevzu hararetlendi, ben de temennimi söyleyim:
İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur.
Az vekil, az vali, az masraf, çok hizmet.
NE OLMUŞTU?
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ahlat Belediyesi tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta Festivali'nde konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ahlat'ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim."
Demiröz sözlerinin gündem olmasının ardından da şu açıklamayı yapmıştı:
"Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır."
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