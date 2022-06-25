AKP'li Demiröz açıkladı: 'Bahçeli’nin önerisi, Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla il sayısı 100’e çıkacak'

25 Haziran 2022 Cumartesi, 15:57

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Ahlat Belediyesi tarafından düzenlenen ''Kültürel Etkileşim Ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta'' etkinliklerinde konuştu.

Demiröz, dünyayı etkisi altına alan ekonomik çalkantının Türkiye'de de ciddi şekilde hissedildiğini aktararak, "Son 2 yılda pandeminin etkisinden bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ekonomik işlerde, mali durumlarda, bütün dünyanın içinde olduğu çalkantı gibi Türkiyemizde de bazı sıkıntılar var. Bunu biliyoruz ama 20 yıldan beri bu ülkeyi geldiği yerden bugüne kadar getiren, dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek, Türkiye'yi bugün tam bağımsız bir ülke olarak, sizler de izliyorsunuz. Dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023’te zafer, ülkesini sevenlerin olacak" dedi.

"AHLATIMIZI DA 100 İL ARASINA ALACAĞIZ"

AKP'li Demiröz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türki Cumhuriyetler ile diğer ülke liderlerinin de 25-26 Ağustos'ta Ahlat'a geleceğini söyledi.

"Ahlat’ı bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderlerinin toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecekleri bir kent haline getireceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak" diyen Özdemir, sözlerinin devamında Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkarılmasına dair birlikte aldıkları kararı açıkladı.

Özdemir, "İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlatımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, partisini 10 Mayıs 2022 tarihli grup toplantısında Türkiye'deki göçmen sorunundan söz ederken "Elbette Türkiye yol geçen hanı, göçmen kampı değildir. Demografik özellikleri, sosyal dokusu korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriliyorken yabancı düşmanlığını teşvik edenlerin tuzaklarına da uyanık olmak şarttır. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye hedefliyoruz" demişti.

GERİ ADIM ATTI

Demiröz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, bu konuşmaların yanlış yansıtıldığını iddia etti. AKP’li Demiröz, “Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında ‘İl sayısı 100’e çıkarılacak’ şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysa ki konuşmamda; 'Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir” ifadelerini kullandı.