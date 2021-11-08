AKP'de kavga büyüyor: Abdulhamit Gül'den, Soylu'ya sert tepki

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:55

Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binaların yıkıldığını belirterek, ''Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki “Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.” Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara “Bu binayı ne yapacaksın.” Muhtar “mahkeme kararı var yıkamayız” diyor. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” diyerek muhtarlara mahkeme kararının nasıl çiğneneceğini öğütlediğini anlattı.

'BİZİM KILAVUZUMUZ HUKUKTUR'



Soylu'nun bu sözlerine 'Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu'nda yaptığı konuşma ile yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullandı.

LOBİ YAPILDIĞI İDDİASI

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "MHP'nin sevmediği Bakan" başlıklı yazısında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki kavgayı anlattı.

Pehlivan yazısında, Soylu'nun Gül ile kavgasında MHP'nin de devreye girdiğini ve Adalet Bakanının tasfiyesi için lobi yapıldığı iddiasını gündeme getirmişti.