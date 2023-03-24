AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor: Sağlığıyla ilgili flaş iddia!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:01

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ağırlamış ancak toplantı sonrası ikili kamera karşısına geçmemişti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul oldu, sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

"AKTİF SİYASET" AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek ise şunları kaydetmişti:

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

Hürriyet yazarı Hande Fırat ise bugünkü yazısında Şimşek'in yurtdışında tedavi gördüğünü belirtti. Fırat şunları belirtti:

"Akıllardaki soru Mehmet Şimşek’in durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’le istişarelerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin çok iyi geçtiğine dikkat çeken kaynaklar; 'Şimşek elinden geleni yapmaya hazır, bu görüşmelerin devamı da olur. Bir yöntemde de anlaşılabilir' dedi. Ancak sorun bu değil. Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek."

ERDOĞAN BAHSETMEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katıldığı bir canlı yayında, "Mehmet Bey'in yurtdışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var. Kendisiyle bundan sonraki süreçte de olabilir. Mehmet Bey görevler düşerse seve seve üstüne düşeni yapacağını söyledi. Davetime icabeti konusunda kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmış, Şimşek'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı.