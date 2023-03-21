Ekonomist Atilla Yeşilada'dan Mehmet Şimşek yorumu: Keynes bile gelmez

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:28

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:31

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP’nin teklifini reddetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Şimşek'in AKP'nin teklifini reddetme gerekçesini "Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler" diye yorumladı.

"ÖLENLE ÖLÜNMEZ"

Atilla Yeşilada, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor" başlıklı haberi alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler."

Mehmet Şimşek değil, John Maynard Keynes bile gelmez: Ölenle ölünmez demişler https://t.co/auzroOka30 — Atilla Yesilada (@AtillaYesilada1) March 20, 2023

JOHN MAYNARD KEYNES KİMDİR?

Yeşilada'nın işaret ettiği John Maynard Keynes, radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan Britanyalı iktisatçıdır. Keynesyen ekonominin kurucusu ve modern makroekonominin babası olarak bilinen Keynes, ekonomik durgunlukla mücadelede, müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri daha sonra Keynesyen ekonomi akımı içinde biçimlenmiştir.

Temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik politikalardır. Keynesyen ekonomi, talebin arzı yönlendirdiğini ve sağlıklı ekonomilerin tasarruf ettiklerinden daha fazlasını harcadığını veya yatırım yaptığını savunuyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, dün akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Şimşek, görüşmede aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu belirtmişti.