AKP'de öncelikli hedef 7 Ekim!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

Toplantıda alınan karara göre kongrenin ana teması “Türkiye için hep yeni hep ileri” olacak. Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kongrede kullanılacak sloganlar ise “Cumhuriyetin yüz akı”, “Türkiye’nin ortak aklı” ve “Türkiye Yüzyılı için hazırız, kararlıyız” oldu. AKP’nin belirlediği sloganlarda bir kez daha “Türkiye Yüzyılı”nı kullanması ve “cumhuriyet vurgusunda” bulunmasının perde gerisinde “AKP’nin muhalefete oy veren seçmenden de oy alma hamlesi olduğu” da kulislerde konuşuluyor.



1994 YORUMLARI

AKP’de, “Muhalefetin çok parçalı durumu, Erdoğan’ın da dediği gibi 1994 seçimlerindeki gibi yerel seçimlerde başarıyı sağlayacak” yorumları yapılıyor. Yerel seçimlere işbirliği içinde girecek olan AKP ve MHP’nin heyetlerinin de çalışmalarına 7 Ekim’den sonra başlayacağının altı çiziliyor. Öncesinde ise AKP’nin tamamen “olağanüstü kongreye odaklandığı ve kongre sonrasında MYK’de yapılacak değişimin beklendiği” de kaydediliyor. İki parti arasındaki görüşmelerde ise öncelikli olarak 30 büyükşehirdeki belediye başkanlıklarında gerçekleştirilecek işbirliğinin olduğuna dikkat çekiliyor. 2019 yılında olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarının MHP’ye, başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıkları olmak üzere diğer büyükşehirlerin ise AKP’ye bırakılacağı ileri sürülüyor.