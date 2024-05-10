AKP’de seçim sonrası milletvekilleri ‘kamuda mülakat’ gündemi ile istişare toplantılarına başladı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

AKP’de seçim yenilgisi tartışılıyor. Bu kapsamda AKP Genel Merkezi’nde milletvekillerinin sahada karşılaştıkları sorunlar ve seçim yenilgisi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “kamuda mülakatların kaldırılmayacağına” yönelik açıklaması, milletvekillerinin de birinci konu maddesi oldu.

Cumhuriyet, Erdoğan başkanlığında toplanan son AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, bir milletvekilinin kamuda mülakat sistemine yönelik eleştirileri üzerine Erdoğan’ın, “Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi? Mülakat bugün de yarın da kalmalı. Mülakatın kaldırılmasına dün nasıl karşı çıktıysam yarın da karşı çıkacağım” sözleriyle tepki gösterdiğini haberleştirmişti.

AKP’de yerel seçimler sonrasında seçim yenilgisinin nedenlerine yönelik çalışmalar devam ederken, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de dün parti genel merkezinde, 44 milletvekili ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

‘SİSTEM ZEDELEDİ’

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda bir kez daha milletvekilleri, AKP yöneticilerine, seçimde sahada en fazla halkın kamuda mülakat sistemine yönelik sitemlerine tanık olduklarının altını çizdi. “Kamuda mülakat sisteminin sonuçlandırılması gerektiğini” anlatan milletvekillerinin, “Halktan gelen tepki, yerel seçimlerdeki sonucu etkiledi. Bu sistem toplumdaki adalet duygusunu zedeledi. Ayrıca mülakatlarla belirlenen isimlerin partiye ne kadar katkısı olduğu da tartışılır. Kamuda işe alımlarda soruşturma birinci faktör olmalı. Devlet mekanizması işletilmeli ve soruşturmalar sonucu işe alımlar gerçekleştirilmeli” eleştirisini getirdikleri kaydedildi. Milletvekilleri ayrıca “toplumdaki adalet duygusunun zedelenmemesi için hukuktaki ‘suç bireyseldir’ ilkesinin de uygulanması gerektiğine” atıfta bulundu.

‘EMEKLİ YOK SAYILDI’

Toplantıda milletvekilleri ayrıca “ekonomi ve artan enflasyon nedeniyle halkın şikâyetlerini dinlediklerine” değindi. Milletvekillerinin, emeklilerle ilgili AKP’li yöneticilere, emeklilerin, “Emekli geçim sıkıntısı yaşıyor. Ancak emeklilerle ilgili sorun onlara verilen 10 bin 15 bin gibi maaşlar değil. Emekliler, memurlara zam yapılıp kendilerine yapılmamasından yana serzenişte. Emeklide de adalet duygusu zedelenmiş. Kendilerinin ‘yok sayıldığını’ düşünüyor” şeklindeki sitemlerini de ilettiğinin altı çizildi. Milletvekillerinin sağlık sistemine yönelik eleştirilerde de bulunduğu, halktan MHRS sisteminden randevu almakta zorlandıklarına yönelik çokça eleştiri aldıkları kaydetti.

‘ISTAKOZ’ UYARISI

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’dan ıstakozlu paylaşım yapması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Toplantıda, milletvekillerine “sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri” uyarısının yapıldığı ve bu tür paylaşımların parti kimliğine zarar verdiğine dikkat çekildi.

TEŞKİLATIN MOTİVASYONU DÜŞTÜ

Toplantıda milletvekillerinin ayrıca seçim döneminde AKP teşkilatlarına yönelik eleştirilerde bulunduğu da ifade edildi. Bazı milletvekillerinin, “Özellikle aday belirleme sürecinde hata yapıldı. Teşkilatlar herkese deyim yerindeyse ‘mavi boncuk’ dağıttı. Aday adayı olmak isteyenlere yönelik ‘Her an telefon gelebilir, hazırlık olun’ mesajları paylaşıldı. Ancak o telefon gelmeyince teşkilatların sahada motivasyonu düştü. Aday tercihlerinin yanlışlığı da eklenince sonuç alınamadı” dediği belirtildi.