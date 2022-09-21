AKP'de 'usulsüz işe alım' depremi: Diyarbakır'ı karıştıran iddialar...
Hakkında daha önce çeşitli soruşturmalar açılan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bu kez de "usulsüz işe alım" iddialarıyla gündeme geldi. Muhammet Şerif Aydın'ın, özel kalemi ve yakın akrabası S.S.'nin kız kardeşini yüksek maaşla işe aldırdığı öne sürüldü.
AKP Diyarbakır İl Teşkilatı, "usulsüz işe alım" ve "etik dışı özel yaşam" iddialarıyla çalkalanıyor. AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın, "yetki kullanıp" bazı ilçe belediyelerinde usulsüz işe alım yaptırdığı ileri sürüldü.
Aydın'ın, özellikle kayyuma devredilen Yenişehir ilçesinde, özel kalemi ve yakın akrabası S.S.'nin kız kardeşini yüksek maaşla işe aldırdığı iddiasına, AKP ilçe teşkilatları tepki gösterdi.
ÖDENEĞİ 'KEYFİ ŞEKİLDE' HARCADI
Aydın'ın, genel merkezden gelen ödeneği "keyfi şekilde" harcadığı da öne sürüldü. Diyarbakır'daki usulsüz işe alımlarda bir AKP MKYK üyesinin de rol oynadığı ifade edildi.
Daha önce Aydın hakkında çeşitli soruşturmalar açılmıştı. Bu gelişmeler üzerine AKP yönetimi tarafından Diyarbakır'ın mercek altına alınacağı ifade edilmişti.
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