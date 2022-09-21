AKP'de 'usulsüz işe alım' depremi: Diyarbakır'ı karıştıran iddialar...

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:32

AKP Diyarbakır İl Teşkilatı, "usulsüz işe alım" ve "etik dışı özel yaşam" iddialarıyla çalkalanıyor. AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın, "yetki kullanıp" bazı ilçe belediyelerinde usulsüz işe alım yaptırdığı ileri sürüldü.

Aydın'ın, özellikle kayyuma devredilen Yenişehir ilçesinde, özel kalemi ve yakın akrabası S.S.'nin kız kardeşini yüksek maaşla işe aldırdığı iddiasına, AKP ilçe teşkilatları tepki gösterdi.

ÖDENEĞİ 'KEYFİ ŞEKİLDE' HARCADI

Aydın'ın, genel merkezden gelen ödeneği "keyfi şekilde" harcadığı da öne sürüldü. Diyarbakır'daki usulsüz işe alımlarda bir AKP MKYK üyesinin de rol oynadığı ifade edildi.

Daha önce Aydın hakkında çeşitli soruşturmalar açılmıştı. Bu gelişmeler üzerine AKP yönetimi tarafından Diyarbakır'ın mercek altına alınacağı ifade edilmişti.