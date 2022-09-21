AKP'li Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun hediye ettiği topa kafa attı!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:58

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, temasları kapsamında Infantino ile görüştü.

ERDOĞAN TOPA KAFA ATTI

FIFA Başkanı Infantino, görüşmede üzerinde Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti.

Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi.

Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" yanıtı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino, bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" diye yanıt verdi.

"REVIVO ÇOK İYİ OYUNCUYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı.

Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi.

Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu" dedi.