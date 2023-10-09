AKP’de yeni yönetime tepki: ‘Geçmişte defalarca seçim kaybetmiş…’

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:29

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın yazarı Aydın Ünal yazısında, MKYK toplantısını konu aldı.

Ünal MKYK’den çıkan sonuçları eleştirerek “Görünen o ki, yakın gelecekte AK Parti’nin politika, dil ve misyonunda çok değişiklik olmayacak. Bunun önce yerel seçim için riskli olduğu kanaatindeyim. Yeni MKYK, AK Parti’deki köklü istişare mekanizmasının bu dönemde de geçmişe nazaran zayıf kalacağına işaret ediyor. MKYK üye sayısı 50’den 75’e çıkarılmıştı; bu sayı korundu. MKYK toplantılarının yedek üyeler dâhil geniş katılımlı yapılması, güncel meselelerin etraflıca tartışılmasını önlüyor. Yeni dönemde de AK Parti’nin bu imkândan mahrum kalacağı görülüyor" ifadelerini kullandı.

“DEFALARCA KAYBETMİŞ İSİMLERİN…”

"MKYK’nın yapısı da ‘atılıma’ işaret etmiyor" diyen Ünal, "Geçmişte defalarca seçim kaybetmiş ya da kamuoyu nazarında imajı hasar almış isimlerin ‘vazgeçilmez’ olarak tekrar görev almalarını, dil, politika ve misyonda ‘istikrar’ olarak yorumlamaktan başka seçeneğimiz yok" görüşünü aktardı.

AKP’nin yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan Şamil Tayyar’dan da bir çıkış gelmiş ve Tayyar "“Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” ifadelerini kullanmıştı.