Erdoğan MKYK toplantısında CHP’li belediyelerin kazanılması talimatı verdi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre 7 Ekim’deki olağanüstü kongrenin ardından yerel seçimler için takvim de başlayacak. Partinin ön çalışmasına göre belediye başkanlıkları için aday olmak isteyenlerin başvuruları kasım ayı itibarıyla alınmaya başlanacak. Ocak ve şubat ayı başında da parti yönetiminin kesin aday listelerini açıklayacağı belirtiliyor. Ancak AKP’nin “sahada elini güçlendirmek için aday listelerinin açıklanmasını şubat ayına bırakmayacağı ve adaylardan bir an önce sahada çalışmalarına başlamasını isteyeceği” de dillediriliyor. Ancak AKP MKYK’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “CHP yönetimindeki belediye başkanlıklarının AKP yönetimine geçmesi için gerekli hazırlıkların başlatılması için gerekli talimatları verdiği belirtiliyor.” Toplantıda Erdoğan’ın “bir kez daha Cumhur İttifakı vurgusunu yaptığı ve seçimlerde 2019 yılında olduğu gibi seçimlerde MHP ile işbirliği içinde çalışılacağını ifade ettiği” ileri sürülüyor. 7 Ekim’deki kongre sonrasında da Erdoğan’ın “AKP’nin çekirdek yönetim kadrosu MYK’de, aynı milletvekillerinde olduğu gibi kapsamlı bir değişiklik yapacağı” dile getiriliyor. Toplantıda ayrıca Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısına “doğrudan yanıt vermediği” de belirtiliyor. Ancak Erdoğan’ın, “MHP ile 2019 yılındaki gibi bazı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerindeki gibi Cumhur İttifakı’nın işbirliğinden söz etmesiyle “Akşener’in çağrısına kapıları kapattığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

'BÜYÜKŞEHİRLER KRİTİK’

AKP’de 2024 seçimlerinde yalnızca İstanbul için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi pek çok isim konuşuluyordu. Ancak AKP teşkilatlarının başta İstanbul olmak üzere Ankara ve İzmir, Antalya, Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri, “seçmen yapısı bakımından kritik gördüğü ve aday belirleme noktasında ince eleyip sık dokuyacağı” da iddia ediliyor

