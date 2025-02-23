AKP'de yeni yönetimin ilk toplantısı 15 dakika sürdü

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 17:46'da başlayan toplantı, 18:01'de son buldu.

AKP'de yeni yönetimin ilk toplantısı 15 dakika sürdü
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AA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:28

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başladı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 17.46'da başlarken, 18.01'de sona erdi.

AKP MKYK'nin yeni listesinde Mesut Özil, Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Serap Yazıcı Özbudun gibi dikkat çeken isimler yer almıştı.


Etiketler: #AKP #AKP MKYK #serap yazıcı

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