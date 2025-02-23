AKP kongresinde dikkat çeken anlar: Erdoğan eliyle itti!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:15

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde partiye katılan isimlere rozet taktı.

İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AKP'ye katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Kürşad Zorlu, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz ile Gelecek Partisinden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı ile Serap Yazıcı Özbudun da AKP MKYK'nin yeni üyeleri oldu.

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de MKYK'de yer aldı.

Öte yandan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, iletişim profesörü Zakir Avşar ve eski futbolcu Mesut Özil de MKYK'de yer buldu.

KONGREYE OĞLU İLE KATILDI

İYİ Parti'den istifasından sonra AKP'ye geçen Ünal Karaman kongreye oğlu İlteriş Sançar ile katıldı.

Rozetin takılmasının ardından Ünal Karaman ve oğlu İlteriş Sançar ile fotoğraf vermek isteyen Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i eliyle itti.