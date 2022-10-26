AKP'den 11 siyasi partinin genel başkanına davet: HDP, Gelecek ve DEVA Partisi'ni yok saydı
"Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ekim günü yaklaşık 30 bin davetlinin katılımı ile “AKP'nin 2023 Vizyon Belgesi”ni açıklayacak.
"Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.
Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.
3 PARTİYE DAVET YOK
Toplantıda Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı programda Deva, Gelecek ve HDP'ye davetiye göndermedi.
"AKP'DEN BENİ DE ARAYARAK DAVET ETTİLER"
Programa Erdoğan'ı yazılarında sık sık eleştiren gazeteciler de davet edildi.
Davetliler arasında yer alan gazeteci Çağlar Cilara da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Cilara şunları söyledi:
"Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanıyor. Cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “Türkiye Yüzyılı” programına muhalif gazeteciler de davet edildi. AK Parti’den beni de arayarak davet ettiler. Şimdiye kadar İsmail Saymaz, Özlem Gürses, İlker Karagöz, Yavuz Oğhan, Deniz Zeyrek gibi isimlerin de programa çağrıldığını öğrendim. Anlaşılan AK Parti’nin iletişim stratejisi değişiyor. Bakalım o gün neler yaşayacağız?"
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