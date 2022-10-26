AKP'li Kiraz Belediyesi duyurdu: Başkanın makam odasında ‘böcek’ bulundu

İzmir Kiraz Belediye Başkanı AKP'li Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında yapılan rutin güvenlik aramasında "böcek" diye tabir edilen dinleme cihazı bulunduğu açıklandı.

Kiraz Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belediye Başkanı AKP'li Saliha Özçınar'ın makam odasında dün saat 18.00'de dinleme cihazı tespit edildiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün 18:00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur.”