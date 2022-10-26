Erdoğan yol arkadaşını ‘yedirecek’ mi?: Bahçeli bombaladı, AKP suspus!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 07:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçen hafta Kahramanmaraş'ta harf devrimini hedef alan yorumları nedeniyle AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a tepki gösterdi. "Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir."

VAHAPOĞLU: AĞZINIZA SAĞLIK

Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşması birçok MHP yöneticisi ve milletvekili tarafından paylaşıldı. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Bahçeli’nin Ünal’ı eleştirdiği bölümü Twitter hesabından alıntılayarak, ‘‘Ağzınıza sağlık’’ mesajı paylaştı.

ÇELİK’TEN ‘CUMHURİYETiN KAZANIMLARI’ VURGUSU

AKP’den Bahçeli’nin eleştiriyle ilgili hâla herhangi bir açıklama gelmezken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan Cumhuriyetin kazanımlarını savunan paylaşımlar yaptı.

Çelik’in mesajlarında ‘‘Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadeleri yer aldı.

MAHİR ÜNAL NE DEDİ?

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda 21 Ekim'de konuşan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet devrimini Fransız ihtilali ve Çin kültür devrimiyle karşılaştırmıştı. Ünal, "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

BOZDAĞ AĞLAMIŞTI

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı AKP ile MHP arasında geçmişte de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Ekim 2018'de Danıştay 8. Dairesi, Andımız'ın ilk ve ortaokullarda okutulmasına yönelik karar vermişti. Bu hükmün ardından dönemin TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından karara tepki göstermişti.

Bozdağ, "Öğrenci Andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Bozdağ'ın bu mesajı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdırmış ve Bahçeli, Twitter'dan zehir zemberek şu değerlendirmeyi yayınlamıştı:

"Eğer Andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse merakla soruyorum dertleri nedir? Bu hazımsızlık niyedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaşayan millet ise Türk’tür. Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır."

"YOL ARKADAŞIMI FEDA EDEMEM"

Cumhur İttifakı'nda derin çatlak oluşturan bu gelişmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmayına sahip çıkmıştı. Bozdağ'a grup toplantısından destek veren Erdoğan, "Anayasa Komisyonu Başkanımız benim şu anda milletvekilim ve yıllarca bu ülkede Bakanlık yapmış olan arkadaşımıza bu şekilde bir taraftan hakaret bir taraftan da tehdit savuracaksın. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem" demişti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında Bekir Bozdağ'ın yoğun alkış tuttuğu ve gözyaşlarına hâkim olamadığı görülmüştü.