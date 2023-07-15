AKP'den 2 il başkanlığına atama

AKP'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 08:09
AKP'den 2 il başkanlığına atama
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AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

Karara göre Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.


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