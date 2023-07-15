AKP'den 2 il başkanlığına atama
AKP'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Osmaniye İl Başkanlığı’na vekâleten görev alan Sn. Servet Alibekiroğlu atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) July 14, 2023
İl Başkanımıza görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. pic.twitter.com/jDXKXAOOn9
Karara göre Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleri ile Tokat İl Başkanlığı’na vekâleten görev alan Sn. Ali Özer atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) July 14, 2023
İl Başkanımıza görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. pic.twitter.com/inBBqX2LJa
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