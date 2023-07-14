CHP'li Semra Dinçer'den tutuklu gazeteciler için önerge: 'AKP için turnusol kağıdı olacak'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 14.07.2023 - 13:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye'de basın mensupları ve basın kuruluşları üzerindeki baskıların araştırılması, tutuklu gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin suç olarak gösterilmesi gibi sorunların araştırılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi.

Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP bugüne kadar, Avrupa Birliği’nin temel kriterleri olan istikrarlı ve kurumsallaşmış demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve ifade özgürlüğü gibi konularda kötü bir sınav vermiştir. 2023 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içerisinde 165’inci sırada yer alan ülkemizde tablo her geçen yıl daha da kötüye gitmektedir. AKP iktidarına soruyoruz, demokratik değerlerden vazgeçerek, AB’ye gireceğinizi mi zannediyorsunuz?

"HER ZAMANKİ GİBİ HÜSRAN OLACAK"

İktidara göre, Türkiye’nin birçok konuda tavizler aldığı belirtiliyor. Ancak biliyoruz ki hikayenin sonu her zamanki gibi hüsran olacak. İsveç NATO’ya girecek ama Türkiye ne vize serbestisine kavuşacak ne de AB üyeliğine. AB’ye üye olmanın temel kriterlerinden bir tanesi de basın ve ifade hürriyetidir. Ancak ülkemiz AKP iktidarında bu konularda sınıfta kalmıştır. Türkiye'de yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle gazeteciler hakkında soruşturulmalar başlatılmış, gazeteciler baskı ve şiddete maruz kalmış, hatta tutuklanarak hapse atılmışlardır.

"HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMAKTADIR"

Siyasi iktidarın baskısı her geçen gün artarken gazetecilerin haber verme, halkımızın ise haber alma özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Türkiye demokratik değerlerden ve basın özgürlüğünden her geçen gün daha da uzaklaşarak, bir sansür ülkesi haline gelmiştir. TELE 1 televizyonu genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve TELE 1 televizyonuna yedi gün ekran karartma cezası verilmesi bu durumun son örneğidir. Eğer AKP Genel Başkanı AB’ye tam üyelik konusunda samimiyse, önce ifade ve basın özgürlüğü gibi konulardaki sorunları Gazi Meclisimizde araştırıp, ortaya koyalım ve AB’ye tam üyelik noktasında gerekli yol haritasını çıkartalım. Bu araştırma önergemiz AKP iktidarının samimiyetini ölçmek için bir turnusol kağıdı niteliğinde olacaktır."