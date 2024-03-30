AKP'den aday oldu: Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç istifa etmedi

Kızılay, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘tarafsızlık’ gereği adayların istifa etmesi yönünde yazı yolladı. Ancak AKP Kepez Belediye Meclis üyesi adayı ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç'un istifa etmediği iddia edildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:59
AKP'den aday oldu: Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç istifa etmedi
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31 Mart yerel seçimleri öncesi Kızılay, tarafsızlık ilkesi doğrultusunda tüm şubelere belediye başkanı veya meclis üyesi adayı olanların istifa etmesi için yazı yolladı.

Ancak AKP Kepez Belediye Meclis üyesi adayı ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç’un istifa etmediği iddia edildi. Tarafsızlık gereği adayların istifa etmesi gerekirken, Özkoç’un etmemesi tepkilere yol açtı.

Özkoç yönetim kurulunda yer aldığı Kızılay’ın sitesinde de yer alırken, partilerin kesinleşen meclis üyeleri adayları arasında da ismi yer alıyor. 

Kızılay’ın şubelere yolladığı yazıda ise şu ifadeler yer alıyordu:

"Derneğimiz, insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik olan yedi temel ilkesi doğrultusunda faliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere 31.03.2024 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimi yapılacaktır. Türk Kızılay Tüzüğü' nün 4/b Madde; “Kızılay'ın özerk statüsü, bağımsızlığı ve tarafsızlığı Türkiye Cumhuriyeti nin taraf olduğu Uluslararası İnsancıl Hukuk Sözleşmelerinin hükümlerine ve Uluslararası Kızılhaç- Kızılay Konferans kararlarına uygun şekilde kabul edilir ve korunur” hükmü ve yine Tüzüğün 5/c Maddesinde yer alan, “Tarafsızlık: Kızılay, herkesin güvenine mazhar olmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman siyasi, etnik, dini ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.” hükmü gereğince bu seçim sürecinde de bu ilkelere göre hareket etmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda: Türk Kızılay’ın Şube Yönetim Kurullarında görev alan, denetçi seçilen, gönüllü teşkilatlarn başkanlıklarını yürüten veya çalışan personellerinden mahalli idareler seçimlerinde, aday adayı ve aday olanların tüzüğümüzde bulunan tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ve ilgili kanun maddeleri gereği 08.01.2024 Pazartesi gününe kadar istifa etmeleri ve seçim sonuçlanıncaya kadar Kızılay’ın kurul çalışmalarına ve Türk Kızılay ile ilgili yapılacak etkinliklere katılım sağlamamasını, Türk Kızlay' ındaki bütün çalışanların ve gönüllülerin siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmasının, Türk Kızılay’ına ait her türlü araç ve gereç ile imkânlarının kullanmamasını veya kulandırmamasını..."


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