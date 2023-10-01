AKP'den Ankara'daki terör saldırısına ilişkin ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki terör saldırısına tepki gösterdi. Saldırıyı lanetleyen Çelik, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:29
AKP'den Ankara'daki terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne sabah saatlerinde hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili AKP'den ilk açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.


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Ak Parti Ömer Çelik Ankara

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