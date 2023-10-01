Ankara Kızılay'daki terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı...

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Son olarak bakanlık önündeki patlama anları ve teröristlerin saldırdığı anlar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 12:50
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TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışı nedeniyle bugün düzenlenecek törenden saatler önce Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Patlamayla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

İki kişinin bombalı eylem yapmak için İçişleri Bakanlığı giriş kapısına geldiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin ise çıkan çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

İŞTE BAKANLIK ÖNÜNDEKİ PATLAMA ANI

Olayla ilgili soruşturma sürerken; teröristlerin bakanlığa saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde teröristlerin araçtan inip bakanlığı hedef aldığı, silahlı çatışma yaşandığı ardından da patlamanın gerçekleştiği görülüyor.



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