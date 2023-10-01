Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristler veterineri öldürüp aracını gasp etmiş!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:04

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:04

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne sabah saatlerinde hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

İHA'nın aktardığına göre, iki teröristin saldırıyı gerçekleştirmek için kullandıkları 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracı Kayseri'nin Develi İlçesi Çataloluk Köyüne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşan Veteriner M.B.'den gasp ettikleri belirlendi. Teröristlerin yolunu kestikleri veterineri, başından vurarak öldürdükten sonra şarampole sürükleyerek bıraktıkları ortaya çıktı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2 teröristin bombalı araçla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken; konuya ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı kararı alındı.

