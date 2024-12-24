AKP'den asgari ücrete ilk tepki: 'Sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm'
AKP'li eski milletvekili Tayyar, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, "Asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Yeni asgari ücrete tepki gösteren eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, "Artışın yüzde 30’la sınırlandırılması olmadı, üzgünüm" dedi.
Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.
Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.
AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi.
Üzgünüm."
Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 24, 2024
Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.…
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