AKP'den asgari ücrete ilk tepki: 'Sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm'

AKP'li eski milletvekili Tayyar, asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki göstererek, "Asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

AKP'den asgari ücrete ilk tepki: 'Sosyal politikalarıyla örtüşmedi, üzgünüm'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:37

Yeni asgari ücrete tepki gösteren eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, "Artışın yüzde 30’la sınırlandırılması olmadı, üzgünüm" dedi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30’la sınırlandırılması, olmadı.

AK Parti’nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi.

Üzgünüm."


Etiketler: #şamil tayyar #AKP #asgari ücret

İlgili Haberler

Son Dakika... Asgari ücret belli oldu... Özgür Özel'den ilk açıklama: Grev çağrısı yaptı!

Son Dakika... Asgari ücret belli oldu... Özgür Özel'den ilk açıklama: Grev çağrısı yaptı!
2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Yüzde kaç zam yapıldı?

2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Yüzde kaç zam yapıldı?
Son Dakika... TÜRK İŞ'ten 'asgari ücret' kararı: Toplantıya katılmıyorlar!

Son Dakika... TÜRK İŞ'ten 'asgari ücret' kararı: Toplantıya katılmıyorlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler