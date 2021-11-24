AKP'den bir tepki çeken çıkış daha: Dolar krizini neye bağladılar?

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:58

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında artan kur krizi üzerine iktidar kanadından tepki çeken açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlam temellere dayalı güçlü geleneklere sahip olduğunu öne sürdü.

TL'deki rekor değer kaybı üzerine Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır. Türkiye düşmanları ve onların iş birlikçilerinin eylem ve işlemleri, hiç kimseyi paniğe ve tehevvüre sürüklemesin.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Bu kararlı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz."