AKP'den CHP’ye geçen Cevdet Nasıranlı'nın 4 yıllık polis koruması iptal edildi

31 Mart 2022 Perşembe, 10:39

AKP'de uzun yıllar siyaset yapan, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı törenle Ocak 2022 sonunda CHP saflarına geçti.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, bu dönemde Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı da olan Cevdet Nasıranlı, CHP’ye geçmesi üzerine, ASKON Yönetim Kurulu tarafından görevden alındı.

Kamuoyunda tepki çeken görevden almanın ardından bir adım da Diyarbakır Valiliği’nden geldi. İl Emniyet Müdürlüğü, ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığın çağrısıyla 2017 yılından bu yana koruma kararı uyguladığı Nasıranlı’nın koruma kararını, savcılık dosyası sonuçlanmadan kaldırdı.

KAYYUMI ELEŞTİRMESİNİN ARDINDAN KORUMA KARARI KALDIRILDI, SOYLU DEVREYE GİRDİ

AKP'de yıllarca siyaset yapan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın 2017 yılında ölüm tehditleri alması üzerine savcılık harekete geçti ve soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma sürecinde Diyarbakır Valiliği’ne çağrıda bulunarak Nasıranlı’ya koruma kararı sağlanmasını talep etti. Bunun üzerine Nasıranlı istediği takdirde katıldığı programlarda yakın koruma talep edebildi. Yakın korumalar uzun bir süre Nasıranlı’ya eşlik etti.

AKP'den belediye başkanı aday olduğu dönemde ayrı bir yakın koruma kararı da çıkarılan Nasıranlı bu dönemde Diyarbakır Valisi’ne dönük eleştirilerini dile getirdi. Nasıranlı, Diyarbakır Valisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanmasının ardından belediye içerisindeki yönetici atamalarının şehir dışından yapılmasını eleştirdi. AKP'nin içindeyken yapılan bu eleştirilerin ardından Nasıranlı’nın koruma kararları valilikçe kaldırıldı.

Kaldırılan koruma kararı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan döndü. İçişleri Bakanı Soylu’nun devreye girerek, “Cevdet Bey önemli bir siyasi kimliktir, potansiyeli var” dediğini aktaran Nasıranlı, bir gün sonra valiliğin koruma kararını iade ettiğini aktardı. Soylu’nun adımından sonra da koruma kararı uygulanmaya devam etti.

‘İNSANLAR TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA GİRDİKLERİNİ GÖRÜYOR’

Nasıranlı bu sürecin ardından AKP'den ayrılarak 2022 yılı başında CHP saflarına katıldı. Ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında koruma kararı uygulanan Nasıranlı’ya 28 Mart 2022 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazı geldi ve koruma kararının kaldırıldığı bildirildi. Ölüm tehditleri nedeniyle açılan soruşturma tamamlanmadan, bu soruşturma uyarınca verilen koruma kurulu kararının kaldırılmasını “hukuksuz” ve “siyasi” karar olarak niteleyen Cevdet Nasıranlı, Gazete Duvar’a açıklamalarda bulundu.

CHP’ye katılmasının arından Doğu Masası Danışma Kurulu üyeliğine getirilen, bölgede il il gezerek partisi adına çalışmalarda bulunan Nasıranlı’ya göre koruma kararının kaldırılmasının altında AKP'den CHP’ye geçmesi yatıyor:

“Attıkları bu adım siyasi ve hukuksuz bir karara dayanıyor. Bizim bu memlekette korumaya ihtiyacımız yok. Bizim halkımıza karşı yaptığımız siyasette alnımız açık, başımız dik. Korkacak bir şeyimiz yok. ASKON’da atılan adımlar, bu adım bizim milletimiz tarafından teveccüh görmemizden duydukları rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Bu onların bizden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Bize yapılan bu gayri hukuki hamlelerin toplum tarafından bilinmesi gerekiyor. İnsanlarımız bunların ne kadar tükenmişlik sendromu içerisine girdiğini de görüyor. Bize yapılan bu çalışmaların, korku hamlelerinin nedenini çok iyi biliyoruz. Biz çalışmalarımıza güçlenerek devam edeceğiz. Bizim yılmayacağımızı anlamamışlar.“

Devletin imkanlarının kullanılarak kendilerine karşı hamle yapıldığını belirten Nasıranlı, “AKP'den ayrıldık ve CHP’ye geçtik. Ben CHP’ye geçtikten sonra birçok hamleler oldu. Ama devlet anlayışı ve yönetimi üzerinden bize bunları yapmaları doğru değil. Bize karşı olan bu hamleleri asla bizi yıldırmayacak. Halkımızın bizi yönlendirmesi ile siyaset yapmaya devam edeceğiz. CHP ile Doğu Masası ile güçlü bir şekilde çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Bölgede önemli çalışmalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.