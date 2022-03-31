Kamu bankaları AKP'nin çiftliği oldu:

31 Mart 2022 Perşembe, 09:07

Ekonomide yaşanan kötü gidişat karşısında asgari ücrete ilave zam için yurttaşları yılın ikinci yarısına kadar bekleteceğini açıklayan iktidar, kamu bankalarının yöneticilerinin aylıklarında sadece zam tutarı olarak asgari ücreti geride bırakan artışa imza attı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kamu bankaları, mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği yıllık genel kurul toplantılarında, aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza attı.

Buna göre, geçen yıl Ziraat Bankası’nda kamu görevi bulunmayan yöneticilerin aldığı 25 bin 785 bin TL’lik aylık ücret, 5 bin 155 TL artışla 30 bin 940 TL’ye yükseldi. Hem bir kamu kurumunda görevli olup hem de kamu bankalarının yönetim kurulunda bulunan isimler için belirlenen aylık ücret ise 14 bin 360 TL iken 2 bin 870 TL artışla 17 bin 230 TL oldu. Vakıfbank ve Halkbank’ta ise bu tutar 2 TL daha yüksek belirlendi. Aralarında eski AKP milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları, parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı danışmanları ve bakan yardımcılarının da bulunduğu isimlerin kamu bankalarından alacağı ücretler yıllık 371 bin TL ve 206 bin TL arasında olacak.

TERCİHLERİ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan kamu bankalarının 25 Mart’ta yapılan genel kurullarında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda değişiklik olmazken Vakıf ve Halkbank’ta bazı isimler gitti, yerine yenileri geldi. Halkbank’ta görevden ayrılan iki üyenin yerine seçilen iki yeni isimden biri yine AKP kökenli bir siyasetçi oldu. Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeleri Dilek Yüksel ile Serdar Tunçbilek’in yerine eski AKP Isparta milletvekili H. Kemal Kurt ile Mehmet Hüseyin Bilgin geldi. Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu'na Himmet Karadağ yerine Mesut Karakaş getirildi.

HALKBANK’TA BALLI MAAŞLAR

Halkbank Yönetim Kurulu üyeleri de tıpkı Ziraat Bankası’nda olduğu gibi AKP’li isimlerden oluştu.

Halkbank’ın yüksek tutarlı maaşa sahip yöneticileri şöyle:

Mevlüt Uysal

Eski AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski AKP Başakşehir Belediye Başkanı

Meltem Taylan Aydın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Maksut Serim

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı

Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı

Sezai Uçarmak

Ticaret Bakan Yardımcısı

ZİRAAT’IN KADROSU HEP AKP’Lİ

17 bin 230 TL ve 30 bin 940 TL tutarlarında maaş alan Ziraat Bankası yöneticileri arasında eski AKP’li bakan ve parti yöneticileri de bulunuyor. Ziraat Bankası’nda “ballı maaşlarla” yönetim kurulunda görev yapan isimler şöyle:

Veysi Kaynak

Eski AKP Milletvekili

Mahmut Kaçar

Eski AKP Milletvekili

Serruh Kaleli

Eski Anayasa Mahkemesi üyesi

Fazlı Kılıç

Eski AKP Kâğıthane Belediye Başkanı. Ziraat Bankası’nda ayrıca Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Feyzi Çutur

Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi

Ahmet Genç

Ziraat Bankası Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Faruk Çelik

Eski AKP Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Faruk Çelik

Eski AKP Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Burhaneddin Tanyeri

Ziraat Bankası Kredi Komitesi Asil Üyesi

AKP’NİN ÇİFTLİĞİ VAKIFBANK

Kamunun önemli kuruluşlarından Vakıfbank’ta 5 isim, Saray ve AKP bağlantılı. O isimler ve görevleri şöyle:

Abdulkadir Aksu

Eski AKP Milletvekili, eski bakan

Ragıp Cemil Ertem

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Abdi Serdar Üstünsalih

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Ertem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı.

Sadık Yakut

Eski AKP Milletvekili

Haydar Kemal Kurt

Eski AKP Milletvekili

ÜÇ YERDEN TAM 313 BİN 870 TL’LİK MAAŞ

Banka yöneticilerine zam yapılırken bürokratların birden fazla maaş alması tepki çekiyor. Bunun son örneği Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’dı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Alparslan’ın KuveytTürk’ten aylık 142 bin 518 TL "huzur hakkı" aldığını belirtmiş, diğer ücretleri ise şöyle aktarmıştı: Bakan Yardımcılığı maaşı: 39 bin 357 TL. KuveytTürk YK ilave ücreti: 131 bin 995 TL.