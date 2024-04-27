AKP'den CHP'ye geçen Köyceğiz Belediyesi borcunu açıkladı
AKP'den CHP’ye geçen Köyceğiz Belediyesi borçlarını pankart olarak belediye binasına astı.
Yerel seçimlerde AKP'den CHP’ye geçen Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Başkanı Ali Erdoğan, belediye borçlarını binaya astı.
Asılan afişe göre 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Köyceğiz Belediyesi’nin toplam borcu 102.260.534.67 TL olduğu kaydedildi.
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