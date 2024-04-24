Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:06

Güncelleme: 24.04.2024 - 19:06

MHP'den CHP'ye geçen Kütahya Belediyesi'nde Başkan Eyüp Kahveci, seçim döneminde halka verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Kahveci önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan dev afişi belediye binasına astırdı.

Belediye Hizmet Binasının ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, kısa vadeli borçların yanı sıra uzun vadeli borçlar da yer alıyor.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 765 MİLYON!

Banka kredileri, dış krediler, depozite ve teminatlar ile kamulaştırma ödemelerinin açıklandığı afişe göre; belediyenin toplamda 1 milyar 765 milyon 741 bin 871 lira borcu bulunuyor.

Bu borcun 969 milyon 369 bin 836 lirası 2024 yılında ödenmesi gereken kısa vadeli borçken, 796 milyon 372 bin 34 lirası uzun vadeli borç olarak açıklandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde 602 oy fark ile seçimi kaybeden MHP Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz başvurusu yapmıştı. Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin başvurusunu reddetmişti.