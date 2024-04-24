Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı

Kütahya'da CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı. Toplam borcun 1,7 milyar TL olduğu Kütahya Belediyesi'nde 2024 yılında ödenecek borç tutarı yaklaşık 1 milyar TL olarak açıklandı.

ANKA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 19:06
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci MHP'den devraldığı borçları belediye binasına astı
Abone Ol google-news

MHP'den CHP'ye geçen Kütahya Belediyesi'nde Başkan Eyüp Kahveci, seçim döneminde halka verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Kahveci önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan dev afişi belediye binasına astırdı. 

Belediye Hizmet Binasının ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, kısa vadeli borçların yanı sıra uzun vadeli borçlar da yer alıyor.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 765 MİLYON!

Banka kredileri, dış krediler, depozite ve teminatlar ile kamulaştırma ödemelerinin açıklandığı afişe göre; belediyenin toplamda 1 milyar 765 milyon 741 bin 871 lira borcu bulunuyor.

Bu borcun 969 milyon 369 bin 836 lirası 2024 yılında ödenmesi gereken kısa vadeli borçken, 796 milyon 372 bin 34 lirası uzun vadeli borç olarak açıklandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde 602 oy fark ile seçimi kaybeden MHP Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz başvurusu yapmıştı. Yüksek Seçim Kurulu MHP'nin başvurusunu reddetmişti.


Kütahya Belediyesi haberleri Kütahya haberleri borç haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Kütahya’da tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü

Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem
Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!

Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!
Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!

İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!
Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: Rüzgar ve fırtına uyarısı!
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!