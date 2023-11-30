AKP'den 'dört dörtlük' huzur hakkı savunması

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:00

Teklifle seçim kurullarında görev yapanların görev süresi bir yıl daha uzatılıyor. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Soruyorum, bu kurullarda görev yapan arkadaşlardan çok mu memnun kaldınız, yani o yüzden mi uzatıyorsunuz ?” dedi. Madde aynen kabul edildi. AKP tepkiler nedeniyle cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin 2028 sonrasında 5 yıl daha uzatılmasını öngören düzenlemelerde ise geri adım attı. “31 Aralık 2028 tarihini 5 yıla kadar uzatmaya” ibareleri teklif metninden çıkarıldı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Nereden para kazanıyor devlet” diye sordu, şöyle devam etti: “1- Şans oyunlarından. Devleti kumarbaz yaptınız. 2- Alkollü içeceklerden. Devleti de alkolik yaptınız. Bakın 4 duble rakı içiyorlar ya, 3’ünü devlet içiyor. Ya, devleti hem kumarbaz hem alkolik yapmış durumdasınız, devlet adeta bir kumarhane gibi işletiliyor.”

Teklifte, “huzur hakkı” düzenlemesi de yer alıyor. Teklifin imzacıları arasında yer alan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Bir ayda 4 toplantıyı geçmemek yani ‘4.508 lira x 4’ bunu geçmemek üzere huzur hakkı verilebilir” dedi.

CHP, cumhurbaşkanına verilen geniş yetkilere dikkat çekerek teklif anayasaya aykırı olduğunu, bu nedenle de reddedilmesi için önerge verdi. Ancak kabul edilmedi. Teklifle, konut kredilerine uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası tek konutla sınırlandırılıyor. Gelecek yıl bu istisnadan dolayı vazgeçilen vergi miktarı 1.14 milyar lira olacak.

‘KARAPARA’ ÇIKIŞI

İş merkezi Türkiye’de olmayan şirketlerin kâr payını Türkiye’ye getirmesi halinde, elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olacak. AKP’li Ali Özkaya, “Gerçek kişiler açısından 2024 yılında 312 milyon TL de gelir kaybı oluyor tabii. Siz ‘Dövizi Türkiye’ye getir’ dediğiniz için, bir istisna tanıyınca ister istemez bir kayıp oluşuyor. 2022’de 1563 kişi yurtdışından elde edilen 1.6 milyar TL kâr beyan etmiş, 480 milyon da kanun gereğince istisna edilmiştir” dedi. Muhalefetin “karapara” eleştirileri oldu.