Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın 'huzur hakkı' kalmadı: Şirketlerin başına Fatma Meriç Yılmaz geçti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satan ve Erdoğan'ın 'üzüldüğünü' ifade etmesinin ardından istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın iştiraklerden de ayrıldığı ortaya çıktı. 'Huzur hakkı' adı altında ücret alınan şirketlerin başına, adı Menzil ile geçen Fatma Meriç Yılmaz’ın geçtiği öğrenildi.
Tüm türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kerem Kınık ile ilgili Kızılay'dan istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Birgün'de yer alan habere göre, Kınık, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çadır satışı ile ilgili "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür” şeklinde açıklamasından bir gün sonra istifa etmişti. Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Kongre kadar Kızılay Başkanlığı görevine ise Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği açıklandı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.
KEREM KINIK'IN ŞİRKETLERDEN AYRILDIĞI AÇIKLANDI
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, holdinge dönüştürülen Kızılay Bakım, Kızılay Sağlık, Kızılay Biyomedikal Sağlık ve Kızılay İçecek Şirketleri’nin yönetim kurullarında Kerem Kınık’ın ayrıldığı açıklandı. Kızılay yöneticisi olan ve kongreye kadar Kızılay Başkanlığı görevine vekalet eden Menzil Cemaati mensubu Fatma Meriç Yılmaz’ın bu şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu ifade edildi.
Öte yandan Kızılay’ın şirketlerinin yönetiminde yer alanların huzur hakkı adı altında binlerce lira ücret aldığı da biliniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- TSK’ye hac yazısı
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- Sahada olun talimatı
- 3. turda Kurtulmuş
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!
- Spor yazarları yorumladı: 'Olacak iş mi bu?'