Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın 'huzur hakkı' kalmadı: Şirketlerin başına Fatma Meriç Yılmaz geçti

Yayınlanma: 08.06.2023 - 20:32

Güncelleme: 08.06.2023 - 20:34

Tüm türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinde AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan Kerem Kınık ile ilgili Kızılay'dan istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Birgün'de yer alan habere göre, Kınık, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, çadır satışı ile ilgili "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür” şeklinde açıklamasından bir gün sonra istifa etmişti. Kınık’ın istifası üzerine Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. Kongre kadar Kızılay Başkanlığı görevine ise Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği açıklandı. Olağanüstü Kızılay kongresinin 9 Temmuz tarihinde Ankara’da düzenleneceği öğrenildi.

KEREM KINIK'IN ŞİRKETLERDEN AYRILDIĞI AÇIKLANDI

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, holdinge dönüştürülen Kızılay Bakım, Kızılay Sağlık, Kızılay Biyomedikal Sağlık ve Kızılay İçecek Şirketleri’nin yönetim kurullarında Kerem Kınık’ın ayrıldığı açıklandı. Kızılay yöneticisi olan ve kongreye kadar Kızılay Başkanlığı görevine vekalet eden Menzil Cemaati mensubu Fatma Meriç Yılmaz’ın bu şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Kızılay’ın şirketlerinin yönetiminde yer alanların huzur hakkı adı altında binlerce lira ücret aldığı da biliniyor.