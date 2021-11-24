AKP'den hep bir ağızdan 'operasyon' yorumu: Konu, dolar krizi
Dolar krizi üzerine AKP'li siyasetçilerden art arda açıklama gelmeye devam ediyor. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybını "operasyon" olarak değerlendirdi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında ortaya çıkan dolar krizi üzerine açıklamalarda bulundu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Kabaktepe, yaşanan kriz üzerine "ekonomik manipülasyon" yorumunu yaptı. Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybını "operasyon" olarak değerlendiren Kabaktepe, "Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir" dedi.
Millet İttifakı'nın ekonomik kriz üzerine seçim çağrısı yapmasının ardından Cumhur İttifakı'nın 2023'ü işaret etti. Bununla birlikte Kabaktepe'nin, "Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır" ifadesi ise dikkat çekti.
Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) November 23, 2021
Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir.
Kabaktepe şunları ifade etti:
"Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Türkiye’ye yön vermenin tek yolu sandıktır. Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir.
Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek. Bir operasyonun gölgesiyle 'ülkeyi karanlık sardı' diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz...
Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder.
Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."
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