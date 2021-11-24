Dolar krizinde kim aldı kim sattı? İşte Türkiye genelinde yaşananlar

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:27

Fintürk verilerine göre 81 il, döviz konusunda tam anlamıyla ikiye bölündü. Birikim yapanların yarısı dolardaki 9 TL’ye yaklaşan yükselişi fırsat görüp DTH’larını çözerken, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur döneminde daha yüksek DTH hesabıyla giriş yaptı. Altında ise 81 ilin yüzde 76’sı isabetsiz bir kararla altın hesaplarını çözerken sadece 3 il, altın mevduatlarını daha da artırdı.

ORTA ANADOLU DÖVİZ ALDI, DOĞU BOZDURDU

Dünya gazetesinden Barış Erkaya'nın haberine göre, Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz hesaplarında bu dönemde 61 milyar TL’lik artış gerçekleşti. İller bazında bakıldığında ise oransal olarak en yüksek DTH artışı sırasıyla Aksaray, Kırşehir, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Antalya, Rize, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de gerçekleşti. Aynı dönemde en çok döviz bozduran şehirler olarak Elazığ, Hakkari, Batman, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan, Giresun, Erzincan, Kars ve Diyarbakır oldu.

Yani dövizde 8 TL’den 13,35 TL’ye yükselişten hemen önce ülkenin ağırlıkla Orta Anadolu bölgeleri ile kıyılara yakın bölgelerinde dövize hücum gerçekleşirken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde DTH çözülmeleri gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TASARRUF AMAÇLI DÖVİZ HESAPLARI

Kişi başına düşen tasarruf amaçlı döviz hesaplarında en yüksek şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Bursa, İzmir ve Denizli. Bu şehirlerde ortalama kişi başına düşen döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığı 7 bin TL’yi geçti. Ortalama 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında bu rakam kişi başına 824 dolara denk geliyor. Kişi başına döviz tevdiat hesaplarının en düşük olduğu şehirler ise Ardahan, Muş, Bitlis, Ağrı, Gümüşhane, Van, Bayburt, Siirt, Kars gibi şehirler yer aldı. Bu şehirlerde kişi başına düşen DTH’ların TL karşılığı 350 TL’nin altında. Bu da yine 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında kişi başına 41 dolara denk düştü.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞİ YAKALAYAN ÜÇ ŞEHİR

Altının gram fiyatında düşüşün gerçekleştiği aynı dönemde altın mevduatlarında ise 81 ilin 78’inde çözülme yaşandığı görülüyor. Buna karşılık altın mevduatlarını artırarak eylül ayından sonra altının gram fiyatındaki yüzde 35’lik yükselişten daha çok yararlanmayı başarabilen sadece üç şehir bulunuyor: Aksaray, Rize, Trabzon. Yine bu dönemde altın mevduatlarında yaşanan çözülmede öne çıkan şehirler doğu ve güneydoğu illeri. Şırnak, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Van, Şanlıurfa başı çekiyor.