AKP'den 'İmamoğlu' operasyonuna ses yok... Erdoğan büyükelçileri kabul etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik operasyona ilişkin iktidar partisinden resmi açıklama gelmedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti.

AKP'den 'İmamoğlu' operasyonuna ses yok... Erdoğan büyükelçileri kabul etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu 100'i aşkın kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin AKP'den yaklaşık 10 saatir resmi bir açıklama gelmedi. 

Gözaltılara tepkiler başta İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde tepkiler yükselirken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ise büyükelçiler vardı.

Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sırasıyla Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Recep Tayyip Erdoğan #istanbul büyükşehir belediyesi

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